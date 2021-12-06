Талибы создали спецподразделение для борьбы с незаконной вырубкой леса в Афганистане

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало специальное подразделение для борьбы с незаконной вырубкой леса и контрабандой древесины в стране. Об этом сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря радикалов Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

"На основании постановления [временного] правительства создается специальное подразделение из 450 человек, которое будет предотвращать незаконную вырубку леса и контрабанду древесины в Афганистане. Сто человек будут действовать в Кабуле и по пятьдесят - в провинциях Кунар, Нуристан, Хост, Лагман, Пактия, Пактика и Нангархар", - указал представитель талибов.

Он также напомнил, что общая площадь лесов в Афганистане в настоящий момент составляет порядка 1,78 млн га (2,8% территории страны), пастбищ - около 30,1 млн га (47% территории страны), а охраняемых национальных парков и заповедников - 5,4% от общей территории государства.

Долгое время древесина была одним из основных источников энергии в Афганистане, однако неконтролируемые вырубки лесов в совокупности с изменением климата привели к значительному сокращению количества деревьев и, как следствие, к загрязнению окружающей среды. По оценкам международных экспертов, только в период с 1990 по 2005 год общая площадь лесных массивов на афганской территории сократилась на треть.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2015 году общая площадь лесов в Афганистане составляла 1,35 млн гектаров, или 2,1% территории страны. Свергнутое талибами афганское правительство планировало увеличить к 2025 году территорию лесного покрова до 1,9 млн гектаров, то есть до уровня, предшествовавшего началу 2000-х годов.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.