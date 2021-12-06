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Путин подписал закон, разрешающий фермерам продавать продукцию на своих участках

Для продажи будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать товар не только на рынках или ярмарках, но и на собственных участках. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства. Для продажи такой продукции будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц.

При этом документ устанавливает, что размещать нестационарные торговые объекты разрешено только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, возведение этих объектов не должно нарушать почвенный слой земельного участка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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