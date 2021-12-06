Правительство выделило на сбалансированность бюджетов субъектов РФ 30 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило на сбалансированность бюджетов субъектов РФ почти 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Мы последовательно укрепляем финансовую устойчивость региональных бюджетов, направляем средства на обеспечение их сбалансированности, что облегчает работу в условиях пандемии и необходимости противодействия ее последствиям. Правительство выделило дополнительно на сбалансированность бюджетов еще почти 30 млрд рублей. Их, соответственно, получат 45 субъектов Российской Федерации", - сказал Мишустин.

Он пояснил, что за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для людей объектов.

"Всего на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей, в следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована", - подчеркнул премьер.

По его словам, правительство также помогло снизить долговую нагрузку регионов, были реструктуризированы бюджетные кредиты почти на 220 млрд рублей, выделены долгосрочные займы на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований почти на 335 млрд рублей. "Оказываем поддержку и в вопросе привлечения инвесторов, в том числе в инфраструктуру. Недавно были одобрены заявки 81 субъекту РФ на инфраструктурные бюджетные кредиты почти на 484 млрд рублей. Конечно, эта работа будет продолжена", - заверил Мишустин.