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ЦБ определил характеристики потребительских кредитов для макропруденциальных лимитов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России определил характеристики потребительских кредитов для установления макропруденциальных лимитов, следует из сообщения регулятора.

"Макропруденциальные лимиты (МПЛ) могут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика, срока возврата кредита, а для микрофинансовых организаций (МФО) - также от суммы займа. Соответствующий проект указания регулятор подготовил в развитие закона, наделяющего совет директоров Банка России правом устанавливать МПЛ по потребительским кредитам (без учета ипотеки и автокредитов). Документ опубликован для оценки регулирующего воздействия", - указано в сообщении.

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