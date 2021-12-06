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Свиноводческий комплекс Приморья планирует расширить производство почти в 2,5 раза

В плане - 540 тыс. голов в год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Группа "Мерси Агро Приморье", компания которой стала номинантом премии "Звезда Дальнего Востока", планирует увеличить мощность своего свинокомплекса почти в 2,5 раза - до 540 тыс. голов. Об этом в понедельник сообщил оператор премии.

"Группа "Мерси Агро Приморье", компания которой стала номинантом премии "Звезда Дальнего Востока", реализует проект по созданию свинокомплексов в ТОР "Михайловский" в Приморье. В плане ГК - производство 540 тыс. голов в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания создает сельскохозяйственный кластер с шестью свиноводческими комплексами. Они помогут Приморскому краю закрывать потребности в обеспечении населения продукцией животноводства.

Сегодня, как уточняется в сообщении, на предприятии функционирует три свиноводческих комплекса компании объемом 226 тыс. т голов.

"Мерси трейд" претендует на получение премии в номинации "Стратегическое развитие", лауреатами которой становятся компании, осуществляющие значительный вклад в развитие Дальнего Востока. Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года. За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока.

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РоссияПриморский край
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