Путин подписал закон, разрешающий ЦБ ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает Банку России устанавливать ограничения на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Центробанк сможет устанавливать на основании решения своего совета директоров прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период и характеристики кредитов, при которых применяются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения закона применяются в отношении займов, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Исключение составляют ипотека, кредиты на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а также автокредиты.

При этом ограничения будут дифференцированы по нескольким критериям: в зависимости от характеристик кредитов, вида микрофинансовых организаций, вида лицензий, выдаваемых банкам, отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для банков предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшить лимит по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Закон также обязывает кредиторов доводить до сведения заемщиков на своих официальных сайтах, в помещениях и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России ограничениях. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Как отмечалось в заключении профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, реализация положений закона будет способствовать ограничению рисков, связанных с ростом кредитования в сегментах необеспеченного потребительского кредитования, и повышению стабильности финансовой системы РФ.