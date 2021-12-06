Хуснуллин заявил, что выдача семейной ипотеки в России выросла на 43%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выдача кредитов по программе семейной ипотеки выросла на 43%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

"В 2021 году семейная ипотека была расширена в отношении семей с одним ребенком, распространена на строительство объектов ИЖС и продлена до 31 декабря 2023 года. Уже сегодня мы видим порядка 100 тыс. кредитов, что на 43% выше объемов, выданных в 2020 году", - сказал Хуснуллин.

По его словам, льготная ипотека на новостройки, несмотря на повышение ставки с 6,5% до 7% годовых и сокращение максимального размера кредита до 3 млн рублей, также пользовалась устойчивым спросом - за 11 месяцев было выдано почти 300 тыс. кредитов на сумму 950 млрд рублей. Вице-премьер уточнил, что указанная программа была продлена до 1 июля 2022 года и распространена на строительство объектов ИЖС. "Мы, конечно, видим, что произошло снижение по льготной ипотеке, но суммарно мы идем на уровне прошлого года", - отметил он.

По всем ипотечным программам выдано почти 393 тыс. кредитов на сумму 1 трлн 307 млрд рублей, добавил Хуснуллин. "Только это будет несколько ниже по количеству кредитов, но по деньгам будет сопоставимо и даже будет выше, чем в прошлом году", - уточнил он.