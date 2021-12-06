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WebMoney приостановит пополнение и переводы по рублевым кошелькам по предписанию ЦБ

В декабре 2020 года о подобных ограничениях сообщал платежный сервис Qiwi

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международная система денежных переводов WebMoney в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 7 декабря приостановит операции пополнения и перевода электронных средств платежа на полгода. Ограничения коснулись расчетного банка WebMoney - Консервативного коммерческого банка (ККБ), говорится на официальном сайте WebMoney.

"6 декабря АО банк "ККБ", гарант и расчетный банк системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на 6 месяцев. <...> Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета", - говорится в сообщении WebMoney.

В январе 2021 года сервис электронных платежей ЮMoney (ранее "Яндекс.Деньги", входит в экосистему "Сбера") в соответствии с предписанием ЦБ РФ ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами. В декабре 2020 года о подобных ограничениях сообщал платежный сервис Qiwi.

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