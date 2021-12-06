{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проектный офис "Чистого воздуха" планирует расширить систему мониторинга атмосферы

Директор офиса Максим Корольков уточнил, что работа по созданию такой системы будем проводиться вместе с общественностью

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проектный офис федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" планирует значительно расширить систему мониторинга атмосферы в городах-участниках путем размещения большого количества датчиков, сообщил в понедельник директор офиса Максим Корольков. Это позволит быстрее выявлять источники выбросов и оценивать действенность мероприятий нацпроекта.

"Мы сейчас будем выходить с инициативой существенного расширения системы контроля воздуха. Это не государственная система мониторинга, это тот механизм, по которому сегодня идут Москва и Московская область. Это установка большого количества небольших датчиков по границам [зон]. Для нас это важно не с точки зрения надзора, а с точки зрения выявления и пресечения возможных источников выбросов, принятия корректирующих действий. Мы это будем делать вместе с общественными организациями для того, чтобы все мы были убеждены, что данные [о загрязнении] достоверные", - сказал Корольков на заседании экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области.

По его словам, все данные будут публиковаться в открытом доступе. "Мы предлагаем им пользоваться субъектам [РФ] и организациям, чтобы не каждый шел своим путем, а мы все вместе озадачились решением проблемы чистого воздуха", - отметил директор офиса.

Корольков уточнил ТАСС, что работа по созданию такой системы будем проводиться вместе с общественностью. "На данном этапе это будет распространено на 12 городов "Чистого воздуха", и такую работу мы проведем уже в 2022 году, - отметил он. - Позже в "Чистый воздух" войдет еще несколько десятков городов, где остро стоит эта проблема. Само собой, такую практику с учетом ее успешности мы будем внедрять и там".

При размещении датчиков приоритет будет отдаваться двум видам территории, рассказал Корольков. "Это зона влияния вокруг предприятия <…> и общественные места и социальные объекты, где находятся люди, чтобы мы видели, что эффект от мероприятий действительно дает то качество атмосферного воздуха, который необходим", - подытожил он.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой экологической ситуацией, включая Омск.

Теги
РоссияОмская область
Туроператор TUI заявил об увеличении частоты поездок населения по стране
Замгендиректора компании Александр Сирченко отметил, что "сейчас внутрироссийский туризм составляет до 20-23%"
Читать полностью