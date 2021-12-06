Проектный офис "Чистого воздуха" планирует расширить систему мониторинга атмосферы

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проектный офис федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" планирует значительно расширить систему мониторинга атмосферы в городах-участниках путем размещения большого количества датчиков, сообщил в понедельник директор офиса Максим Корольков. Это позволит быстрее выявлять источники выбросов и оценивать действенность мероприятий нацпроекта.

"Мы сейчас будем выходить с инициативой существенного расширения системы контроля воздуха. Это не государственная система мониторинга, это тот механизм, по которому сегодня идут Москва и Московская область. Это установка большого количества небольших датчиков по границам [зон]. Для нас это важно не с точки зрения надзора, а с точки зрения выявления и пресечения возможных источников выбросов, принятия корректирующих действий. Мы это будем делать вместе с общественными организациями для того, чтобы все мы были убеждены, что данные [о загрязнении] достоверные", - сказал Корольков на заседании экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области.

По его словам, все данные будут публиковаться в открытом доступе. "Мы предлагаем им пользоваться субъектам [РФ] и организациям, чтобы не каждый шел своим путем, а мы все вместе озадачились решением проблемы чистого воздуха", - отметил директор офиса.

Корольков уточнил ТАСС, что работа по созданию такой системы будем проводиться вместе с общественностью. "На данном этапе это будет распространено на 12 городов "Чистого воздуха", и такую работу мы проведем уже в 2022 году, - отметил он. - Позже в "Чистый воздух" войдет еще несколько десятков городов, где остро стоит эта проблема. Само собой, такую практику с учетом ее успешности мы будем внедрять и там".

При размещении датчиков приоритет будет отдаваться двум видам территории, рассказал Корольков. "Это зона влияния вокруг предприятия <…> и общественные места и социальные объекты, где находятся люди, чтобы мы видели, что эффект от мероприятий действительно дает то качество атмосферного воздуха, который необходим", - подытожил он.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой экологической ситуацией, включая Омск.