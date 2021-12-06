Глава Ивановской области предложил сократить в регионе число проверок МСП в пандемию

"Таких людей, как вы, нужно поддерживать, тем более в такое время. Вы берете ответственность за себя, свои семьи, свои трудовые коллективы. Поэтому более важным считаю работу по устранению барьеров для ведения предпринимательской деятельности. У нас есть бизнес-омбудсмен, буквально недавно мы вместе занимались вопросами контрольно-надзорной деятельности, чтобы меньше проверок было, или, если уж эти проверки проходят, чтобы все было цивилизованно и обоснованно", - сказал Воскресенский на встрече с предпринимателями региона в понедельник.

Воскресенский напомнил, что в Ивановской области более 40% валового регионального продукта дают предприятия малого и среднего бизнеса, это один из самых высоких показателей в России. На территории области действуют "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. "Меры поддержки - это, скорее, такой политический сигнал. Мы хотим, чтобы у нас больше людей занимались предпринимательством, создавали рабочие места", - отметил губернатор.