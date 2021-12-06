США призывают бизнес активнее способствовать переходу к чистой энергетике

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 6 декабря. /ТАСС/. Компании в мире должны активизировать усилия, чтобы способствовать переходу к чистой энергетике. Об этом заявил в понедельник первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк, выступая на 23-м Мировом нефтяном конгрессе.

"Мы располагаем полным спектром чистых технологий, но нам необходимо это не только в энергетике, но и в транспортной отрасли, промышленности. Нам необходимы различные технологии, - сказал он. - Важно также добиться снижения себестоимости. <…> В ходе перехода [к чистой энергетике] мы достигли того, что были обеспечены надежные поставки [традиционной] энергии".

В рамках этого процесса Турк выделил взаимодействие США как с другими странами, так и с частным сектором. "Ни одно правительство не может быть решением. Необходим широкий спектр действующих лиц, чтобы добиться успеха", - добавил первый замглавы ведомства.

"Альтернативы наращиванию усилий для противодействия угрозе изменения климата нет, - сказал Турк. - <…> Отмечу не только феноменальный технический, но и кадровый потенциал нефтяных и газовых компаний в мире, логистическую, геологическую, технологическую экспертизу". "Я думаю, что мы не добьемся успеха, если основные компании не нарастят усилия и не будут частью решения", - заявил представитель администрации США.

Мировой нефтяной конгресс открылся 5 декабря в Хьюстоне. На форум, который продлится до 9 декабря, съехались главы профильных ведомств ряда стран и энергетических компаний. Делегации рассматривают вопросы энергетической безопасности, зеленые технологии, восстановление и рост мировой экономики после пандемии, а также ценообразование на рынке.