На Украине из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Дефицит угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ Украины. Об этом в понедельник сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своем официальном сайте.

"Из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 ГВт", - говорится в сообщении. Кроме того, в аварийном ремонте находится один блок Добротворской ТЭС и один корпус Славянской ТЭС общей мощностью 0,56 ГВт.

"По состоянию на утро 6 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляют 414,9 тыс. тонн, в том числе газового - 318,9 тыс. тонн и антрацитового - 96 тыс. тонн", - проинформировали в компании. В то же время отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 8%, что "является следствием увеличения генерации АЭС на 4% и ВЭС на 46%". В целом, согласно сообщению, доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 23% до 22%.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко 11 ноября заявлял, что основные импортные поставки угля на Украину в этом отопительном сезоне придут из США и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 ноября сообщил, что Киев ожидает прибытие семи судов с углем в конце ноября - начале декабря. Уже прибыли два из них. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что этого хватит для энергетического сектора страны до конца текущего года.

Ранее в компании "Центрэнерго" сообщали, что законтрактовали около 1,5 млн тонн угля из четырех стран, чтобы покрыть дефицит топлива в текущем отопительном сезоне. По железной дороге из Казахстана планируется поставить 663 тыс. тонн угля, из Польши - 300 тыс. тонн. Остальные объемы прибудут морем из США и Австралии. Для покрытия энергодефицита также идет коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Киев несколько раз экстренно запрашивал аварийную помощь у Словакии.