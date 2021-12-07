Исследование: доля нелегальной пивной продукции в России за I полугодие выросла до 14%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Доля нелегальной пивной продукции в России по итогам I полугодия 2021 года выросла до 14% против 5,2% годом ранее. Об говорится в исследовании Высшей школы экономики.

"Если в 2020 году. доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до 5,2%, сокращение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, заметно затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции. То в первом полугодии 2021 года объем "серого пива" из-за открытия границ резко вырос до 14%", - сообщили аналитики ВШЭ.

По данным исследования, прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015-2019 годах составляли 15-30 млрд рублей в год. "В первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке выросла до 14%, что может привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво - 26-27 млрд рублей", - говорится в исследовании.

По данным экспертов, в структуре нелегального оборота преобладает "черный сектор" - производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность. Ввоз нелегальной продукции из соседних государств ЕАЭС - Казахстана и Белоруссии - в последние годы заметно вырос, достигнув 18 млн л в 2020 году. В России также действуют производители, находящиеся в легальном поле (сдающие отчетность в Росстат), но не уплачивающие акциз на пиво и не сдающие отчетность в систему ЕГАИС, отмечается в исследовании.

Нелегальный ввоз из соседних государств

В ВШЭ также сообщили, что за 2015-2020 годы нелегальный ввоз пива из сопредельных государств ЕАЭС вырос в четыре раза, достигнув 0,18 млрд л. Основным каналом нелегального ввоза пива остается Белоруссия (97 млн л в 2020 году), однако в 2016-2020 годах заметно выросли поставки нелегального пива из Казахстана (85 млн л в 2020 году). Ежегодные потери российского бюджета от нелегального ввоза пива из стран ЕАЭС составляют 3-4 млрд рублей.

Наиболее высокой остается доля нелегальной продукции на рынках крупных экономически развитых регионов (Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края), в меньшей степени нелегальная продукция присутствует на рынках Сибири и Дальнего Востока.

"Для противодействия незаконному обороту пива пять федеральных органов и органы исполнительной власти субъектов федерации наделены 48 полномочиями, охватывающими все стадии оборота - это производство, оборот, розничная продажа, экспорт/импорт. Однако у действующей системы есть недостатки координации и проблемы взаимодействия органов власти", - говорится в исследовании ВШЭ.

Для совершенствования сложившейся системы противодействия незаконному обороту, полагают аналитики, необходимо проведение цифровой маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков; наладить координацию между уполномоченными органами власти; уточнить компетенцию Роспотребнадзора в целях исключения дублирования его функций с иными ведомствами (прежде всего региональными), переориентировать деятельность органов внутренних дел (полиции) на предупреждение и пресечение деяний, являющихся уголовно наказуемыми, а также дифференцировать административную ответственность по соответствующим правонарушениям.