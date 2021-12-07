Опрос: более 70% россиян сталкивались с финансовым мошенничеством за последний год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 70% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством в течение последнего года, следует из результатов опроса, проведенного в преддверии финтех-форума "Финополис-2021" банком "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

"73% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а банки - главным источником информирования населения о кибербезопасности", - говорится в исследовании.

За последний год, как заявили 65% респондентов, они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничеств, при этом обошлось без ущерба. В результате такого мошенничества 8% потеряли деньги, самый высокий процент пострадавших отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%), а также в Северо-Западном федеральном округе (12%). Личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год не было у 27% россиян.

Оценка кибербезопасности

Опрос показал, что большинство россиян невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. Уверенность в том, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников, выразили 30% опрошенных. Пятая часть респондентов (21%) полагает, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 32% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 18% респондентов.

В числе способов финансового мошенничества, с которыми сталкивались россияне, они чаще всего указывали звонки и сообщения от имени финансовых организаций - 61% (открытый вопрос - можно было давать больше одного варианта ответа), звонки и сообщения от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы) назвали 22% опрошенных, 21% респондентов указали сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных), 20% - сайты и приложения, замаскированные под сервисы госорганов, также 20% - финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам.

Опрос проводился в период с 26 ноября по 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.