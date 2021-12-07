Опрос показал, что каждый седьмой российский заемщик ждет снижения доходов в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Каждый седьмой заемщик (14%) ждет снижения доходов в следующем году, следует из опроса группы IDF Eurasia (бренд Moneyman) среди пользователей сервисов альтернативного кредитования. Опрос проводился в период с 10 по 25 ноября, участниками стали более 10 тысяч трудоустроенных респондентов в возрасте 18-60 лет из всех регионов России.

"Об однозначном, по их мнению, снижению доходов сообщили 14% респондентов. В той или иной степени не исключают снижения доходов 33% опрошенных. В том, что доход останется на прежнем уровне или вырастет, уверены 45% респондентов. Оставшиеся 8% затруднились дать однозначный ответ", - говорится в исследовании.

В прошлогоднем аналогичном исследовании только 10% сообщили об однозначном снижении доходов. Не исключали такую возможность 41%. В том, что доход останется на прежнем уровне или вырастет, были уверены 40%. Затруднились сформулировать однозначный ответ 9%.

Респондентам также было предложено указать отрасли, в которых они трудятся. Среди первых двух категорий респондентов более половины - 54% - работают в таких отраслях, как общепит, фитнес-индустрия, бытовые услуги, сфера развлечений, транспортная отрасль, розничная офлайн торговля, туризм, гостиничный бизнес, киноконцертная и театральная индустрии. При этом среди тех, кто уверен в неизменности дохода или его увеличении, в данных отраслях трудятся лишь 18%.

Весомую долю занятых в перечисленных отраслях респондентов, ожидающих снижения дохода, можно объяснить неравномерностью восстановления экономики - из-за ковида и характера сопутствующих ограничений некоторые сферы испытывают особенные трудности.

Также опасения граждан можно предположительно объяснить общей сохраняющейся неопределенностью относительно развития ситуации с коронавирусом и возможным расширением области действия QR-кодов в следующем году, которое сейчас обсуждается властями. "В случае массового долгосрочного введения QR-кодов некоторые отрасли могут столкнуться с падением потребительского трафика, снижением прибыли и, как следствие, сокращением издержек, в том числе, и на оплату труда", - полагают эксперты.