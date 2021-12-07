Исследование: авиаперелеты по России подешевели в пандемию на 10%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Цены на авиаперелеты по России в этом году снизились на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом, выяснили дочерняя компания Сбера - СберСтрахование и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру (есть в распоряжении ТАСС).

"Средний чек за перелет в одну сторону по России по итогам года (с учетом бронирований на декабрь) составил 7 013 рублей. Это на 10% меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда билет стоил в среднем 7 807 рублей", - отмечают эксперты СберСтрахование и Туту.ру.

Перелеты внутри страны остаются самыми востребованными: на них приходится 93% всех проданных билетов.

Снижение цен коснулось даже самых популярных направлений: перелет Москва - Сочи в этом году стоил в среднем 5 139 рублей - на 13% меньше, чем в 2019 году, билет до Санкт-Петербурга, по данным Туту.ру, подешевел на 24% - до 3 226 рублей, до Анапы - на 19% (5 104 рубля), до Краснодара - на 9% (4 612 рублей).

По некоторым направлениям билеты подорожали. В частности, перелеты в Ростов-на Дону и Махачкалу по сравнению с допандемийными временами подорожали на 5% (до 5 555 рублей) и 2% (до 5 273 рублей) соответственно.

Отмечается, что два года назад, когда перемещения между странами еще не были ограничены, за границу на отдых летали 17-20% россиян. Сейчас их доля сократилась до 7%, а основной турпоток распределяется между популярными отечественными направлениями.

Больше всего россияне в 2021 году летали в Москву: на столицу пришлось 23% от общего объема продаж авиабилетов, по оценкам аналитиков Туту.ру. На втором месте Санкт-Петербург (9,9%), на третьем - Сочи (7,3%). В топ-10 самых популярных авианаправлений в этом году также вошли Симферополь (6,4%), Краснодар (3,8%), Анапа (2,8%), Екатеринбург (2,4%), Калининград (2,4%), Минеральные Воды (2,3%) и Ростов-на-Дону (2%).