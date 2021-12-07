Toyota построит новый завод в США по производству аккумуляторов за $1,29 млрд

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota Motor построит в американском штате Северная Каролина новый завод по производству аккумуляторных батарей, инвестировав в проект $1,29 млрд. Об этом во вторник объявила японская автомобильная компания.

Отмечается, что мощности завода, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, позволят производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс. автомобилей в год. На первой стадии завод будет оснащен четырьмя сборочными линиями, однако в перспективе планируется довести их число до шести. Это, по словам компании, позволит довести общий объем производства батарей до отметки, позволяющей укомплектовать до 1,2 млн автомобилей в год.

Ранее Toyota объявляла, что к 2030 году планирует вложить порядка $3,4 млрд в расширение производство аккумуляторных батарей на территории США.