"Известия": данные о супруге и детях могут занести в "Цифровой профиль" гражданина

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минцифры и ФНС ведут работы по выводу сведений о супругах и детях потенциальных заемщиков в "Цифровом профиле", сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо Банка России Национальному совету финансового рынка (НСФР).

Газета отмечает, что сведения о семейном положении и детях из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовались после того, когда в России отметки о браках и детях в паспорте стали необязательными. Тогда НСФР сообщил ЦБ, что эти данные необходимы банкам для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Из-за отсутствия этой информации возникают риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, например, смерти заемщика.

Перечень доступных через "Цифровой профиль" сведений о гражданах планируется расширить, сообщили изданию в ЦБ и Минцифры. В Банке России уточнили, что сейчас с использованием сервиса банки могут получать 38 видов сведений о человеке. Там отметили, что россияне дали более 8 млн согласий на предоставление своих данных через "Цифровой профиль".

Президент НСФР Андрей Емелин рассказал изданию, что в процессе обсуждения инициативы с ФНС выяснилось, что необходимо уточнить закон "Об актах гражданского состояния", чтобы финансовые организации вообще могли получать доступ к данным загсов, в том числе через "Цифровой профиль". ЦБ также поддерживает предоставление банкам сведений о супругах и детях, так как эта информация необходима и для качественной оценки рисков, и для обеспечения прав членов семьи клиентов, подчеркнул он. По его мнению, скорее всего, большинство кредитных организаций подключатся к сервису уже после 2022 года.

Менеджер проекта "Цифровой профиль" ассоциации "Финтех" Алексей Сандаков отметил "Известиям", что более 30 организаций пользуются сервисом "Цифровой профиль". Сейчас прорабатывается вопрос об увеличении набора доступных через этот канал услуг. В "Сбере", Локо-банке, Совкомбанке, СКБ-банке и крымском РНКБ сообщили газете, что поддерживают внедрение в "Цифровой профиль" новых сведений. Согласие на использование информации через этот канал в ПСБ дают 35% потенциальных заемщиков, а в "Абсолют банке" - 40%.

Банк России и Минцифры ранее запустили пилотный проект "Цифровой профиль", позволяющий, в частности, подавать заявку на кредит через портал госуслуг. "Цифровой профиль" объединяет такие сведения о гражданине, как, например, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, место работы. Эту информацию клиент может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий. В частности, банки могут использовать полученные сведения о клиенте для оценки его платежеспособности и предложения индивидуальных условий кредита.