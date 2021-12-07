Глава Минторга США обсудила с главой экономического ведомства Тайваня торговые отношения

ТАСС, 7 декабря. Министр торговли США Джина Раймондо и глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа в ходе телефонного разговора обсудили инвестиционное и торговое сотрудничество. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник вечером пресс-службой Минторга США.

"В ходе беседы министр Раймондо отметила поддержку Тайваня Соединенными Штатами и важность торговых и инвестиционных отношений между США и Тайванем", - указано в тексте.

В пресс-релизе сообщается, что глава Минторга США заявила о заинтересованности США в сотрудничестве с Тайванем по ряду вопросов, в том числе связанных с цепочками поставок полупроводников.

"Работая вместе, мы сможем налаживать деловые связи и создавать дальнейшие инвестиции, которые в конечном счете приведут к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, укреплению важнейших цепочек поставок и углублению наших экономических отношений", - приводятся в заявлении слова Раймондо.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.