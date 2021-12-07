На антикризисную поддержку предпринимателей Приамурья направили дополнительно 2 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в Амурской области, чей бизнес связан с игровыми комнатами и игровыми центрами, до конца года получат финансовую поддержку. На это из резервного фонда правительства выделили более 2 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

В Амурской области с 15 июля из-за сложной эпидемиологической обстановки приостановили работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

"Учитывая продолжительность действия ограничительных мер для индустрии детских развлечений, из областного бюджета дополнительно направим еще около 2,1 млн рублей. Прямые выплаты получат 17 предпринимателей из Благовещенска, Белогорска, Шимановска и Сковородинского района", - цитирует пресс-служба слова министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксану Кукшеневу.

Размер дополнительной поддержки определяется по аналогии с выплатами первой волны, то есть предприятие сможет получить по 1 тыс. рублей за 1 кв. м. площади детского развлекательного центра, но не более 150 тыс. рублей. Кроме этого, владельцам добавят по два МРОТ на каждого официально трудоустроенного сотрудника.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах ввели систему QR-кодов. С начала пандемии в области выявили 48 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 548 человек умерли.