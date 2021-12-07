Продажи абонементов фитнес-клубов в России упали в ноябре на 24,3% к докризисному периоду

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Продажи абонементов и клубных карт российского фитнес-бизнеса в ноябре сократились на 24,3% по сравнению с докризисным периодом 2019 года. Об этом сообщила во вторник ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Ноябрь стал новым испытанием для предпринимателей фитнес-отрасли в связи с действием нерабочих дней в начале месяца, усилением режима ограничительных мер в регионах. Показатели продаж клубных карт и абонементов в среднем по стране упали на 24,3% по сравнению с докризисным ноябрем 2019 года. При этом в сравнении с октябрем текущего года этот показатель снизился на 1,5%", - сказала она.

По ее словам, посещаемость фитнес-клубов в ноябре в сравнении с докризисным периодом уменьшилась на 26,8%. Продажи дополнительных услуг также показывают отрицательную динамику - они "пробили минимум, снизившись на 19,1% в сравнении с ноябрем 2019 года".

По оценкам фитнес-сообщества, за последние полгода закрылось 7-10% фитнес-клубов. "На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы стабилизировать ситуацию с надеждой, что в дальнейшем она изменится", - отметила собеседница агентства. В то же время, как заметила она, часть собственников фитнес-клубов смогла договориться с арендодателями о снижении арендных ставок, хотя их доля меньше, чем в 2020 году: 35% против 55% игроков рынка. Силина напомнила, что арендные платежи составляют до 30% расходов физкультурно-оздоровительных учреждений.

Она убеждена, что "без более эффективных системных мер поддержки выстоять этот кризис сложно". Ранее организация направила обращения в Минфин и Минэкономразвития с просьбой освободить фитнес-объекты от уплаты всех налогов за четвертый квартал 2021 года; снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы; внедрить меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости за скидки арендаторам; ввести программы кешбэка по аналогии с турсферой.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.