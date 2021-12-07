Около 80 площадок в Москве приглашают на заключительный в 2021 году "День без турникетов"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Четвертая и заключительная в 2021 году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 9 по 11 декабря. На этот раз к познавательному проекту присоединилось 10 новых площадок, а всего москвичей приглашают почти 80 организаций, сообщила во вторник вице-мэр Наталья Сергунина.

"С начала года в проекте приняли участие более 55 тыс. человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах. С 9 по 11 декабря горожане смогут посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Среди новых партнеров проекта - компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители смогут увидеть, как производят светофоры, изготавливают дорожные знаки и каким образом на них наносят изображения. Также гостям покажут образцы современных импульсных дорожных знаков, знаки с внутренней подсветкой, светофоры, которые заряжаются от солнечной батареи.

Культурный центр "Москворечье" проведет прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу имени Константиновского, библиотеке и арт-пространству, расположенному на крыше здания. Можно будет посетить и те помещения, которые обычно скрыты от посетителей - в технической зоне под сценой концертного зала и за кулисами.

В мастерской, выпускающей уникальные елочные игрушки, горожане познакомятся с процессом создания фарфоровых новогодних украшений. Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала в своем офисе устроит мастер-класс "Как найти работу мечты".

Для самых юных москвичей тоже подготовили программу. Их ждут мастер-классы, которые пройдут в детских технопарках "Москва" и "Мосгормаш", "Байтик", "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Баумана, "На Зорге", "Наукоград" при Московском финансово-юридическом университете, "Альтаир" на базе МИРЭА - Российского технологического университета и "Калибр". Двери откроют детские технопарки Российского государственного социального университета и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.

Об акции

"День без турникетов" - городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные инновационные центры и мастерские, технопарки, мануфактуры и IT-компании. Впервые акцию провели в 2012 году.