Правкомиссия одобрила законопроект об эксперименте по снижению выбросов CO2 на Сахалине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах России. Пилотный эксперимент будет проводиться в Сахалинской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

В пресс-службе отметили, что Сахалинская область выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. Законопроект по ограничению выбросов направлен на проведение эксперимента и достижение на территории региона углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

"Создание специального регулирования - один из важнейших шагов для перехода на стратегию низкоуглеродного развития. В рамках эксперимента предстоит апробировать свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Наиболее значимая часть эксперимента - квотирование выбросов парниковых газов", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Выбросы парниковых газов в Сахалинской области в 2021 году составили 12,3 млн тонн CO2-эквивалента, а их поглощение - 11,1 млн тонн CO2-эквивалента. "Разница между выбросами и поглощениями составила около 10%, или 1,2 млн тонн СО2-эквивалента. Это и есть тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности", - подчеркивается в сообщении.

Для достижения углеродной нейтральности до 2025 года на Сахалине предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю работающего на газе и электричестве транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии. Кроме того, в регионе будет запущен кластер по производству водорода.

Заинтересованность в проведении эксперимента по углеродному регулированию также проявили Республика Башкортостан, Хабаровский край, Иркутская область и Калининградская область, отметила Абрамченко.

Квотирование выбросов и углеродная отчетность

Углеродный рынок на Сахалине будет создан на основе квотирования выбросов основных региональных регулируемых организаций, указывается в сообщении. Согласно законопроекту, плата за превышение квоты исчисляется организациями самостоятельно путем умножения каждой тонны CО2-эквивалента сверх установленной квоты на ставки платы, которые устанавливает правительство РФ. "Превышение квоты планируется рассчитывать исходя из среднемировой цены на выбросы парниковых газов и средней цены квоты в европейской системе торговли", - говорится в сообщении.

Законопроект также вводит обязательные требования по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения установленной квоты на выбросы. "Для верификации углеродной отчетности и документации по климатическим проектам формируется институциональная основа для аккредитации верификаторов. В числе прочего это также позволит создать механизм независимого определения поглощения парниковых газов для уточнения методологии, используемой в национальном кадастре", - подчеркивается в сообщении.