Статус резидентов, партнеров и стартапов в ОЭЗ "Иннополис" получили 96 компаний в 2021 г.

ТАСС, 7 декабря. Количество резидентов, партнеров и стартапов, работающих в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис", увеличилось на 96 в 2021 году. До конца года планируется рассмотреть еще около 10 заявок, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"В 2021 году число компаний ОЭЗ ["Иннополис"] увеличилось на 96. Кроме того, до конца года планируется организация очередного наблюдательного совета по утверждению проектов новых резидентов", - сказал Шайхутдинов.

Планируется, что до конца года будут рассмотрены заявки порядка 10 компаний, суммарный заявленный объем инвестиций которых составит более 7 млрд рублей, а количество рабочих мест - более 500. "Сегодня Иннополис является отличной площадкой для развития как корпоративных центров разработки крупных компаний, так и молодых ИТ-компаний и стартапов. На сегодняшний день в ОЭЗ "Иннополис" трудятся 288 компаний, из которых 120 являются резидентами, 38 компаний - партнерами и 130 - стартапами", - сказал Шайхутдинов.

Он добавил, что по итогам третьего квартала текущего года компаниями-резидентами проинвестировано 39,5 млрд рублей, а объем выручки составил 32,5 млрд рублей. За 2021 год выручка резидентов выросла почти на 1 млрд рублей.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.