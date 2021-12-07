Разработка систем судов-беспилотников начнется в Иннополисе в 2022 году

ТАСС, 7 декабря. Корпорация морского приборостроения (КМП) создаст центр разработок в университете Иннополис для испытания систем безэкипажного судовождения, который начнет работать в 2022 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

"В сентябре мы подписали соглашение с "КМП" о создании центра разработок в университете Иннополис. На базе нового центра будут проектироваться и строиться суда для геофизических и гидротехнических исследований. В России сегодня нет собственных судов для выполнения таких исследований, которые были бы способны проходить по рекам в любые моря. Проектирование такого судна начнется в первой половине следующего года с использованием разработок Корпорация морского приборостроения, университета Иннополис и компании "Ак Барс", - сказал Шайхутдинов.

По его словам, сейчас формируется перечень научно-исследовательских работ. "Планируем, что центр начнет работу в следующем году", - добавил он, отметив, что центр разработок будет заниматься испытанием подводных беспилотников и систем безэкипажного судовождения. Первые реальные испытания запланированы на весну 2022 года и начнутся с открытием навигации на Волге.

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 52 академическим партнерами из 26 стран и со 194 индустриальными партнерами.