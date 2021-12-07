В Москве реверс-движение на МЦД-1 продлится год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оборотное движение поездов на участке МЦД-1 между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве будет действовать один год. Интервалы движения поездов после 12 декабря составят до 30 минут, сообщил ТАСС во вторник начальник комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

"По планам реверсивное движение на участке МЦД-1 продлится один год. Вместе с коллегами из ОАО "РЖД" находимся в плотном контакте по этапности и объемам работ и планируем завершить все работы до конца 2022 года", - сказал Соцкий, уточнив, что интервалы движения поездов на данном участке после 12 декабря составят от пяти до 30 минут.

Поезда на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами будут курсировать по одному пути с 12 декабря, благодаря чему начнутся работы по реконструкции участка для будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В расписание аэроэкспрессов и пригородных электричек внесут существенные изменения, число поездов сократится более, чем вдвое.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. С 21 станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года, до 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.