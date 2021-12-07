В разрез "Богатырь" в Новосибирской области вложат 15 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Компания-разрез "Богатырь", получившая право пользования недрами в Горловском угольном бассейне в Новосибирской области, вложит в развитие проекта в течение пяти лет около 15 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

"Они планируют в течение пяти лет около 15 млрд вложить в этот проект", - сказал он.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование освоения участка, в том числе подъездных путей к нему.

В июне ООО "Разрез Богатырь (принадлежит "Коулстар" Эдуарда Худайнатова) получило право пользования недрами разреза "Богатырь" Горловского угольного бассейна в Новосибирской области за 3,15 млрд руб. Компания гарантировала транспортировку не менее 10 млн тонн добытого угля в год железнодорожным транспортом по ветке Берск - Новоалтайск, примыкающей к Транссибу. Кроме того, компания должна будет построить не менее 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля.

Разрез "Богатырь" расположен в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Прогнозные запасы углей высококачественных антрацитов на разрезе составляют 2,4 млрд тонн.