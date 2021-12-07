Увеличения бюджетов на кибербезопасность в 2022 году ожидают 65% российских компаний

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти две трети российских компаний (65%) ожидают в следующем году увеличения бюджетов на кибербезопасность. Это следует из исследования консалтинговой компании PwC, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"65% российских компаний ожидают увеличения бюджетов на кибербезопасность в 2022 году. Данная статистика отражает увеличение обеспокоенности российских компаний по вопросам безопасности, о чем свидетельствует рост числа компаний, увеличивающих бюджет на обеспечение кибербезопасности по сравнению с предыдущим годом (52%). Результаты же глобального опроса показывают, что в 69% организаций на 2022 год прогнозируется рост расходов на кибербезопасность (в предыдущем году - 55%). Свыше четверти глобальных респондентов (26%) ожидают увеличение расходов на 10% и более (для сравнения в прошлом году о таких ожиданиях заявили 8%)", - говорится в исследовании.

Участники российского опроса чаще, чем зарубежные, отмечают важность кибербезопасности как конкурентного преимущества и одного из источников роста компании на рынке (19% и 13% соответственно).

По мнению 60% респондентов из России, количество киберпреступлений будет расти. 53% назвали высокой вероятность увеличения числа атак со стороны иностранных государств. Основными целями опрошенные назвали мобильные устройства, интернет вещей и облачные сервисы. В то время как 22% глобальных респондентов ожидают рост атак на облачные сервисы, 21% - увеличение числа атак с помощью программ-вымогателей, 21% - с помощью майнинга криптовалюты. Более половины глобальных респондентов (56%) ожидают роста количества нарушений через цепочку поставки программного обеспечения (ПО). В России доля таких респондентов составляет 55%. Второе и третье место для РФ заняли атаки на облачные сервисы (53%) и взлом рабочей почты (50%).

По данным исследования, только в 26% глобальных компаний проводят количественную оценку рисков. Только 40% респондентов в мире и 48% в РФ полностью понимают риск утечки данных через третьи стороны.

"Компании во всем мире отдают себе отчет в том, что киберриски растут. Более половины респондентов ожидают, что количество инцидентов в следующем году резко вырастет по сравнению с 2021 годом, который с точки зрения кибербезопасности уже обещает стать одним из худших. Логично, что инвестирование в кибербезопасность продолжается и более 2/3 респондентов прогнозируют рост расходов в этой области. С появлением новых технологий и развитием существующих, с быстрой цифровизацией бизнес-процессов и с каждым подключением растут и усложняются цифровые сети. Вместе с тем процессы, необходимые для обеспечения кибербезопасности, тоже быстро усложняются. Не стал ли современный мир бизнеса слишком сложным для защиты? Около 75% участников нашего исследования считают именно так (в России 61%)", - приводятся в сообщении слова руководителя практики по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России Виталия Соколова.

Об исследовании

Глобальное исследование "Доверие к цифровым технологиям - 2022" представляет собой опрос 3 602 руководителей компаний, подразделений информационных технологий и кибербезопасности, проводившийся в июле - августе 2021 года. В российском опросе приняли участие 126 респондентов.