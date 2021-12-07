"Росгеология" и Индия расширят сотрудничество по геологоразведке полезных ископаемых

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" и Геологическая служба министерства горнодобывающей промышленности Индии (Geological Survey of India, GSI) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере геологоразведки полезных ископаемых на суше и шельфе Индии. Документ был подписан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию, говорится в сообщении "Росгеологии".

"Подписание меморандума открывает новый этап взаимодействия наших стран в сфере геологоразведки."Росгеология" уже имеет опыт проведения сейсморазведочных работ на индийском шельфе, а теперь мы предложили Геологической службе существенно расширить сотрудничество, включив в него поиск твердых полезных ископаемых", - сказал глава холдинга Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, меморандум предусматривает реализацию совместных научно-технических проектов по разведке глубокозалегающих месторождений, разведке металлов платиновой группы и редкоземельных металлов. Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в формировании хранилища геолого-геофизических данных, проведении анализа и интерпретации аэрогеофизических данных, переобработки и переинтерпретации сейсмических данных 2D.

"Росгеология" предложит Индии свои услуги в сфере глубинной сейсморазведки, магнитотеллурических исследований и проведения поисковых работ с использованием геохимического картирования. "Российский геологический холдинг и Геологическая служба Индии также договорились вести совместную научно-исследовательскую деятельность, обмениваться технологиями и знаниями в области бурения, опробования и проведения лабораторных анализов", - указывается в сообщении.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.