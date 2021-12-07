Казахстан планирует создать два центра приграничной торговли с Россией

НУР-СУЛТАН, 7 декабря. /ТАСС/. Казахстан планирует создать на границе с Россией два центра приграничного сотрудничества и по одному - с Киргизией и Узбекистаном. Об этом заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения лауреатов премии в области качества "Алтын сапа".

"Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" [на границе с Китаем]. В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух - на границе с Россией, по одному - на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам президента, это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и в результате нарастить казахстанский экспорт.

Кроме того, Токаев заявил о недостатке квалифицированных специалистов в промышленности, что является одним из сдерживающих факторов индустриализации. "К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям", - добавил он.