РНКБ профинансирует строительство курортного комплекса в Крыму на сумму 9,48 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - предоставит ООО "Семейные курорты" льготный кредит на 9,48 млрд рублей для строительства многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort в городе Саки. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк РНКБ подписал с ООО "Семейные курорты" кредитный договор о финансировании строительства многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort в городе Саки. Кредит на сумму 9,48 млрд рублей будет предоставлен банком по льготной процентной ставке в рамках постановления правительства РФ о выдаче кредитов для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма", - отмечается в сообщении.

Общая площадь курортного комплекса составит более 45 тыс. кв. м. Расчетная площадь номерного фонда - более 70 тыс. кв. м. При этом общий номерной фонд составит более 2 тысяч номеров четырех- и пятизвездочного уровня, уточнили в банке.

"Подписание кредитного договора по строительству данного комплекса стало возможным благодаря слаженной совместной работе Федерального агентства по туризму, Минкурортов Крыма, Банка РНКБ и ООО "Семейные курорты". Наш банк является активным участником государственных программ льготного кредитования МСБ и рассчитывает, что совместная реализация данного проекта на льготных условиях будет способствовать развитию рекреационно-туристической сферы Крыма", - прокомментировал подписание председатель правления РНКБ Михаил Якунин, чьи слова приводятся в сообщении.

О льготной программе

В рамках программы, рассчитанной на срок до 2024 года, российские инвесторы смогут получить кредит по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Главные критерии отбора проектов - качество номерного фонда (минимум "три звезды") и круглогодичное функционирование объекта. Размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке.