Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев превысила 1 трлн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - ноября 2021 года увеличилась в 1,6 раза и составила 1,147 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2021 года составила 1 трлн 415,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 1,6 раз и составила 1 трлн 147,5 млрд рублей. По итогам ноября активы банка выросли на 2,6% без учета валютной переоценки, до 38,1 трлн рублей, главным образом, за счет кредитного портфеля", - указано в материалах Сбербанка.

По данным отчетности, корпоративный кредитный портфель увеличился на 2% за ноябрь и на 8,5% с начала года без учета валютной переоценки и достиг 16,75 трлн рублей. Розничный портфель по итогам ноября возрос на 2,2% (без учета секьюритизации), а с начала года увеличился на 23,3% и достиг 10,45 трлн рублей.

Средства физических лиц увеличились в ноябре на 0,2% без учета валютной переоценки и составили 16,5 трлн рублей. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне значительных выдач ипотеки и к 1 декабря составили около 1,5 трлн рублей. Средства юридических лиц по итогам ноября составили 8,8 трлн рублей, увеличившись за месяц без учета валютной переоценки на 5,2%.

Чистый процентный доход Сбербанка по итогам 11 месяцев равнялся 1,469 трлн рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,1%, что обусловлено увеличением кредитного портфеля клиентов. Чистый комиссионный доход вырос на 14,8%, до 521 млрд рублей. "Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Транзакционную активность клиентов в ноябре поддержали сезонные распродажи, которые полностью компенсировали эффект от нерабочих дней в начале ноября", - говорится в сообщении банка.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев равнялись 107,7 млрд рублей, что в 4,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии. Расходы на резервы в ноябре составили 12,4 млрд рублей и во многом были обусловлены ослаблением рубля по отношению к основным валютам. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.