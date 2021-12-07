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Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м

Общий рост стоимости газа в Европе составляет порядка 5%

ТАСС, 7 декабря. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1104 за 1 тыс. куб. м, или €94,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет порядка 5%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за тыс. куб. м не является устойчивой.

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