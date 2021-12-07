В Совфеде прокомментировали сообщения СМИ о возможном отключении России от SWIFT

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возможные новые экономические санкции США, в том числе отключение России от SWIFT, похожи больше на фантастику, чем на реальность, мировая экономика не выдержит этого. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Что касается отключения от SWIFT, это вообще абсолютно из области фантастики. Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия - огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ. А как иначе рассчитываться? Либо наличкой, либо через банки. Это все из области фантастики", - сказал сенатор.

Он полагает, что введение таких санкций ничем не грозит для такой страны, как Россия. "Что касается адских санкций, как они их называют, я думаю, это также из области фантастики. Нет таких санкций, на которые нельзя будет найти аналогичные ответные санкции. Я думаю, и американцы это знают, и европейцы. Надеюсь, что горячие головы немного остудятся и начнут искать пути, договариваться друг с другом", - сказал Джабаров.

Парламентарий считает, что сообщения о новых возможных санкциях связаны с предстоящими переговорами лидеров России и США, но никак не отразятся на результатах этого общения. "Это больше демонстрация силы, подталкивание [президента США Джо] Байдена к каким-то жестким решениям. Но Байден - политик опытный, я думаю, он прекрасно понимает, что внешнее давление, которое на него оказывается, он спокойно выдержит", - отметил первый зампред международного комитета СФ. "А что касается России, то позиция нашего президента твердая, на нее никакие вбросы не повлияют. Он всегда придерживается той линии, которую сразу для себя выработал", - продолжил он.

Сенатор считает, что процентов на 60-70 исход предстоящих переговоров известен заранее, поскольку они готовятся задолго до встречи. "Конечно, будут нюансы, конечно, американец будет продвигать свою точку зрения. А позиция России всегда четкая, ясная, она всегда прямая, без скрытых смыслов. Как американец отнесется к нашей позиции, сложно сказать. Я не верю в ухудшение отношений в пользу вооруженного конфликта с Украиной, к чему нас подталкивают сами украинцы в первую очередь и некоторые их западные партнеры", - добавил Джабаров.

Он убежден, что для России нет смысла прибегать к вооруженному конфликту с Украиной. По словам сенатора, поведение Украины приведет к тому, что "этот режим рухнет сам, без всякого вторжения".

О санкциях

В понедельник телекомпания CNN сообщила, что возможные новые санкции США могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и ограничивающих конвертирование рубля в случае "нападения России на Украину". Помимо этого, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке.

Переговоры президентов РФ и США в формате телемоста запланированы на 18:00 мск.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.