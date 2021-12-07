Ветеранам ВОВ могут предоставить бесплатные поездки на такси

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета "Единой России" "Наша Победа" во вторник.

"На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года", - отметил Шадаев.

Министр уточнил, что такая возможность будет в тех городах, где эти сервисы работают. Шадаев также добавил, что агрегаторы с готовностью откликнулись на инициативу.

"Думаю, до конца января мы сможем сформулировать такое предложение, чтобы в 2022 году предоставить ветеранам эту возможность", - заключил министр.