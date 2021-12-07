Опрос: каждый пятый россиянин в 2022 году планирует пройти обучение для работы в IT

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин планирует в будущем году пройти обучение для работы в сфере IT. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного среди 1 650 респондентов из всех округов России в период 1-5 декабря.

По данным исследования, 22% опрошенных планируют в следующем году переквалифицироваться для работы в IT-секторе, 8% уже проходили дополнительное обучение в этой области, а 46% готовы рассмотреть подобную возможность в ближайшем будущем. При этом 8% респондентов не хватает времени на получение новой специальности, а 16% склонны думать, что не обладают специфическими способностями, потому не потянут работу айтишником.

Наиболее неуверенными в своих силах для освоения профессии в IT оказались респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Опрошенные в возрасте 25-35 лет чаще считают, что могут спокойно начать работать в сфере информационных технологий, но зачастую не решаются на переобучение из-за своей высокой загруженности.

Среди основных перспектив, из-за которых стоит переходить на работу в IT, респонденты назвали высокие зарплаты (33%), востребованность (24%), возможность работать удаленно по гибкому графику (21%). Около 46% респондентов предположили, что одной из главных сложностей для новичков в IT является высокая конкуренция, 15% указывают на низкие доходы в начале карьеры, 4% убеждены, что неопытным айтишникам не обойтись без подработок, чтобы обеспечивать себя, 17% думают, что получить первую нормальную работу проблемно из-за многоэтапных собеседований и тестовых заданий, 13% опрошенных считают, что начинающих IT-специалистов ждет очень высокая нагрузка.

Чаще всего среди специалистов, которые к началу опроса прошли переобучение для работы в сфере информационных технологий, встречались экономисты, менеджеры и аналитики. Преимущественно все они имели инженерно-техническую образовательную базу.

По мнению 19% участников опроса, любой специалист с высшим образованием способен переквалифицироваться в IT-специалиста, 75% полагают, что все зависит от индивидуальных особенностей человека, еще 6% респондентов убеждены, что гуманитарий из-за особенностей склада ума точно не сможет переучиться на айтишника и тем более достичь успеха в сфере информационных технологий.