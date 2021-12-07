МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию с экосистемами с покупкой аборигенами бус, когда за них готовы отдать что-то несоизмеримо более дорогое.

"Мы тоже ведем споры (по модели регулирования экосистем - прим. ТАСС), вы, наверное, в курсе, с участниками рынка по этому поводу. Они далеки от завершения. Но это, скорее, эффекты экономические, финансовые", - сказала Набиуллина в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мне кажется, есть вопросы более фундаментальные. Все-таки есть еще один аспект. Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное - свои данные. И с этими данными - право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?" - указала глава ЦБ РФ.

Мировые центральные банки стремятся выработать модели регулирования для снижения рисков монополизации экосистем, отметила Набиуллина. "Супераппы, суперсервисы, экосистемы <…> Возникает вопрос, чем человек платит за этот комфорт. Оптимисты говорят, что практически ничем <…> Пессимисты - что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что возникнет монополизм. Чтобы этот сценарий не реализовался, многие регуляторы, не только в России, но и по всему миру, стараются выработать модели регулирования, которые позволят снизить эти риски монополизации", - сказала глава Центробанка.

Глава ЦБ РФ добавила, что, несмотря на общее стремление расширить предоставляемые клиентам услуги, российские банки используют разные принципы и технологические модели. "Сбер" готов скупить всех лучших поставщиков и предложить человеку идеальный мир вокруг него, понятен принцип "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам". ВТБ пытается наладить партнерство с лучшими поставщиками товаров и сервисов и стать связкой между поставщиками и клиентами, "Альфа" (Альфа-банк — прим. ТАСС) считает, что не надо распыляться, уходить на чужие поляны, что лучше сделать хорошо, в чем ты специалист, и предложить развитые финансовые сервисы", - также отметила глава ЦБ.

О регулировании экосистем

Банк России в июне 2021 году выпустил доклад для общественных обсуждений "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы", в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.

Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

В конце ноября регулятор представил новую версию доклада, предложив послабления в рамках регулирования экосистем. В частности, из периметра регулирования исключены банки с базовой лицензией.