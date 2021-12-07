ФТС в январе - ноябре увеличила перечисления в бюджет РФ на 49,6%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе - ноябре 2021 года увеличила перечисления в федеральной бюджет на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,249 трлн рублей, говорится в сообщении службы.

"За 11 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет было перечислено 6 трлн 249 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2 трлн 072 млрд рублей, или 49,6%", - отмечается в сообщении.

По данным ФТС, платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 3,894 трлн рублей - их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 28,5%. Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС, составила 2,159 трлн рублей. Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 16 раз и составила 234 млрд рублей.