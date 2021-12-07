В России начал работать сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ заявило о запуске общедоступного сервиса независимой оценки компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ) для подтверждения навыков и возможности использовать практический опыт для решения профессиональных задач. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Оценка компетенций приобретает особую актуальность в период активной цифровизации государственных и бизнес-процессов. Системы диагностики рассчитаны на различные категории граждан. Независимая оценка компетенций позволит человеку определиться с дальнейшей профессиональной траекторией или выбором обучающих программ, которые позволят повысить уровень знаний", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В рамках системы независимой оценки в 2021 году будет возможность бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению "Цифровая грамотность" на цифровой платформе Университета 2035. Тестирование будет проходить по пяти основным направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Кроме того, в текущем году в рамках национальной системы независимой оценки компетенций также примут участие сервисы онлайн-диагностики от НИИ мониторинга качества образования, Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, Электронного образования Республики Башкортостан, Университета Минстроя НИИСФ РААСН и других сервисов, отобранных в ходе мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

"Независимая оценка компетенций цифровой экономики - это новый инструмент профессиональной диагностики, рассчитанный на разные категории пользователей. Он помогает гражданам планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, предъявлять подтвержденные сведения о своих компетенциях при устройстве на работу. Внедрение комплексной системы независимой оценки запланировано федеральным проектом к 2024 году", - отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.