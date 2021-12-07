ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 25,8 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 декабря на сумму 25,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 3 декабря, составлял 25,9 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2,5 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке составил порядка 1,7 трлн рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.