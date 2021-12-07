Мишустин утвердил выделение 3,1 млрд рублей на автодороги в Татарстане и Оренбуржье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 3,1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в ряде регионов РФ. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписано 3 декабря.

"Более 3,1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на строительство и ремонт автомобильных дорог. Из этой суммы свыше 1,8 млрд рублей получит Татарстан. Деньги пойдут на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани", - говорится в сообщении.

Ожидается, что этот проект обеспечит выезд из города через промышленную зону на федеральную трассу М-7 "Волга". Протяженность участка составит 12 км. Выделенное финансирование позволит построить в 2021 году часть дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы и тем самым довести ее техническую готовность до уровня 17%, указано в сообщении кабмина.

Остальные средства - свыше 1,2 млрд рублей - направят в Оренбургскую область. С их помощью будут отремонтированы дороги и объекты улично-дорожной сети в населенных пунктах. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 58,6 км.

Этим же распоряжением на ремонт и строительство автодорог в регионах перераспределено более 5,2 млрд рублей бюджетных средств. Деньги направят в 23 субъекта РФ, в их числе Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области и др.

Вопрос о выделении и перераспределении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 декабря.