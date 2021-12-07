Медведев: форум "Открытые инновации" за девять лет работы стал представительной площадкой

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Форум "Открытые инновации" за время своей работы стал представительной площадкой по теме новейших технологий, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"За девять лет работы форум "Открытые инновации" стал представительной площадкой, посвященной новейшим технологиям. Он ежегодно собирает более 20 тыс. участников из разных стран мира, среди которых политики, предприниматели, эксперты, ученые, лауреаты Нобелевской премии", - написал политик во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По традиции участники встречи ведут разговор о будущем, которое начинается уже сегодня, обсуждают инновационные технологии и передовые бизнес-модели, эффективные управленческие, правовые и финансовые инструменты, отметил Медведев.

"Сегодняшний форум "Открытые инновации 2.0" помимо традиционных тем развития инновационных технологий дополнен обширной научной повесткой, - указал он. - И это неслучайно - в современном мире уровень развития стран зависит от их научного и технологического прогресса".

При этом, продолжил замглавы СБ РФ, важно добиваться эффективного взаимодействия всех участников инновационной экосистемы, найти оптимальный баланс между интересами государства, науки, бизнеса и общества.

Nobel Vision. Open Innovations 2.0 - это эволюционный этап развития международного форума "Открытые инновации". Он проходит 7 декабря в инновационном центре "Сколково". Форум входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России. Медведев является председателем попечительского совета фонда "Сколково".