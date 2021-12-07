Власти Алтайского края просят акимат Восточно-Казахстанской области ускорить поставки угля

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Алтайского края обратилось в акимат Восточно-Казахстанской области с просьбой ускорить поставки угля в Локтевский район, где отмечен дефицит топлива, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. В пяти сельсоветах района к началу отопительного сезона не был сформирован запас угля.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей Локтевского района возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана.

"Имеется две организации, реализующие уголь населению - ООО "Локтевская МТС" и ООО "Тяга". Обе организации поставляют уголь, добываемый в Казахстане. В связи с поступлением обращений о нехватке угля администрацией района проведена работа по получению коммерческих предложений иных поставщиков угля. Правительством края направлено обращение в акимат Восточно-Казахстанской области с просьбой ускорить отправку угля по ранее заключенным договорам в целях снабжения населения Локтевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки выявлены нарушения в работе органов местного самоуправления: на момент начала отопительного сезона муниципальными унитарными предприятиями (МУП) Успенского, Кировского, Масальского, Ремовского и Гилевского сельсоветов не был сформирован объем запасов угля.

"Главам сельсоветов и директорам МУПов внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения, обеспечить формирование необходимых запасов топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Директор МУП "Масальское ТС" по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей", - поясняется в пресс-релизе.

Для оперативного решения проблемы сформирован список жителей, у которых отсутствует уголь и нет возможности приобрести его самостоятельно - им предложено приобрести по одной тонне угля из запасов местной ресурсоснабжающей организации. Этим предложением уже воспользовались более 200 жителей.

О проблемах с углем в Алтайском крае

В региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за его резкого подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт. Перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона.