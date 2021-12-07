Суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному их трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google на 5 млн рублей по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)", - сказали в суде.

Во вторник суд рассмотрит еще три протокола в отношении Google, составленных за аналогичное правонарушение.

Ранее за неудаление запрещенного контента по ст. 13.41 КоАП РФ российскими судами зарубежные интернет-платформы были привлечены к административной ответственности: Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей, Google на данный момент оштрафован на 49 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, на данный момент TikTok оплатил штрафы полностью, Facebook оплатил восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей, Google - три штрафа на 6 млн рублей. За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на 44 млн рублей, у Google - 13 штрафов на 31,5 млн рублей.