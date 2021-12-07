В Санья запущена программа мобильных платежей для иностранцев без банковской карты

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Пилотная программа мобильных платежей для иностранцев без привязки к китайской банковской карте запущена в городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Данная программа предусматривает возможность для приезжающих на остров туристов из-за рубежа пользоваться различными местными мобильными платежными системами без оформления в китайском банке счета и привязанной к нему карты. В данной схеме были интегрированы различные платформы для мобильных платежей, в числе которых, в частности, WeChat Pay, цифровой юань, а также зарубежный кошелек платежной системы Union Pay.

После регистрации в системе иностранному туристу не придется указывать место жительства, страну или визовый статус. Таким образом иностранцы получат доступ к местным платежным системам, для использования которых, согласно правилам, требуется не только предоставление личной информации, но и оформление местной банковской карты.

Система рассчитана на туристов, которые находятся в провинции непродолжительное время. Для оформления данной услуги, в частности, можно посетить одно из отделений банка Everbright на Хайнане, чтобы обменять иностранную валюту и создать специальный электронный кошелек WeChat. Данная схема была проработана банком совместно с компанией Tencent Financial Technology. Оплачивать таким образом можно будет любые услуги и покупки в местных магазинах, проезд на общественном транспорте, аренду автомобилей и поездки на такси.

При выезде из страны оставшиеся на балансе средства иностранные туристы смогут обналичить также в одном из отделений банка Everbright. В настоящее время установлен лимит для подобных транзакций иностранными туристами в размере 10 тыс. юаней.

Разработчики рассчитывают на то, что эта услуга будет пользоваться популярностью у прибывающих на остров иностранцев после того, как возобновится международный туризм, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии.