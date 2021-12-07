Урожай фруктов и ягод на Кубани увеличился на 40% в 2021 году

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Садоводы в Краснодарском крае в 2021 году собрали 430 тыс. тонн фруктов и ягод, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам во вторник. Этот показатель почти на 40% выше, чем годом ранее.

"В этом году сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогли собрать 430 тыс. тонн фруктов и ягод, что на 123 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сегодня в крае действует множество направлений для поддержки садоводства. Со следующего года мы также выделим дополнительные средства на производство ягод в теплицах", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Уточняется, что высокий урожай удалось собрать за счет благоприятных погодных условий, ежегодной закладки молодых садов, площадь которых на Кубани по состоянию на 2021 год составляет 30,8 тыс. га. В регионе на господдержку садоводов в 2021 году было направлено более 750 млн рублей, среди оказываемых мер господдержки - субсидии на закладку и уход за молодыми плодовыми насаждениями, гранты на закладку интенсивных садов.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит 40% всех фруктов и ягод в стране, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. В Краснодарском крае в садоводстве работают свыше 400 предприятий.