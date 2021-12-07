Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ вносит изменения в проект биометрической системы и подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis Online 2021.

"Что касается единой биометрической системы, это очень сложный, комплексный, амбициозный проект и по задумке, и по началу реализации. Сейчас происходит новое переформатирование этого проекта. Технически мы создали основу, приняли закон в конце прошлого года. <…> Важно, чтобы у пользователя возникла мотивация сдавать эту биометрию, здесь вопрос, какие ключевые сервисы мы запустим, которые сделают процесс более мотивированным. <…> Второе, это упростить сам процесс сдачи биометрии. Сейчас мы подготовили поправки, которые все-таки позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк", - сказал министр.