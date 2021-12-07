Ташкент выступил за внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в СНГ

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /ТАСС/. Узбекистан, как самый крупный экспортер рабочей силы на просторах СНГ, выступает за развитие сотрудничества стран Содружества в области трудовой миграции и внедрение механизмов организованного набора. Об этом заявил в беседе с ТАСС, посвященной 30-летию создания организации, заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Баходир Умурзаков.

"По разным данным, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет 35 млн, постоянно находятся примерно 2 млн человек или почти 20% трудоспособного населения республики", - сказал Умурзаков, особо отметив, что 80% из них работают в России. Среди других стран, куда чаще всего отправляются на заработки узбекистанцы, - Казахстан, Корея и США.

Замминистра пояснил, что Ташкент выступает за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов и разработку цифровых платформ для оптимизации оформления их трудоустройства в странах Содружества.

По словам Умурзакова, в Минтруде полагают, что трудовая миграция и в обозримом будущем будет важнейшей экспортной сферой республики. "Ежегодно в Узбекистане создается около 300 тыс. новых рабочих мест, а средние школы и учреждения среднего специального образования из-за высокого демографического роста каждый год выпускают 700-750 тыс. юношей и девушек, около 150 тыс. из них поступают в вузы. Нетрудно подсчитать, сколько человек начинают искать работу, и многие из них находят ее за границей", - пояснил он.

Замминистра отметил, что "экспорт трудовых ресурсов" является очень важным фактором роста экономики республики. По данным узбекского Центробанка, в текущем году объем денежных переводов физических лиц из России значительно вырос и только за первое полугодие превысил 6 млрд долларов. Как отмечают специалисты, это превышает доходы республики от продажи золота.

Новый опыт и приобретение навыков

По словам Умурзакова, немаловажно и то, что практически все работающие за границей, и прежде всего в России, граждане республики значительно повышают свою квалификацию и совершенствуют знание русского языка. По возвращении на родину многие становятся предпринимателями и создают рабочие места в своей стране. При этом нередко их бизнес оказывается связан с российским рынком и партнерами в РФ.

Этим объясняется внимание, которое власти республики уделяют созданию условий для развития трудовой миграции. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал принятое на саммите СНГ заявление о развитии сотрудничества в этой области. Он отметил, что следующим этапом должны стать совместные шаги по совершенствованию рынка труда.

Упрощение трудовой миграции

В сентябре Ташкент и Москва начали реализацию пилотного проекта, который позволит оптимизировать процесс привлечения трудовых мигрантов в Россию. Российская делегация представителей Минстроя, Минздрава, Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), Минтруда, МЧС, МВД и администрации Москвы посетила Ташкент, где было заключено соглашение, в соответствии с которым в Россию из Узбекистана смогут приехать 10 тыс. человек.

Отбирать желающих будут российские ведомства и компании на территории Узбекистана. Сотрудники МВД и Минздрава проверят, нет ли у кандидата запрета на въезд и противопоказаний по здоровью, затем представители компаний-заказчиков выяснят наличие у него требуемой специальности. На последнем этапе потенциальный работник должен будет сделать прививку от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности будет выдаваться в России.

Всего, по последним данным, в текущем году в рамках организованного набора на работу в разные регионы России выехали около 100 тыс. узбекистанцев.