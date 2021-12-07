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Росреестр запустит услугу получения данных о собственности через электронную подпись

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Росреестр в начале 2022 года запустит услугу получения пользователем сведений об объектах собственности с помощью электронной подписи. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis Online 2021.

"Мы запустили большую программу по созданию онлайн-витрин ведомств, задачи которых в онлайне отдавать эти данные по конкретному запросу конкретного пользователя для того, чтобы он мог этими данными распоряжаться. <…> В первом квартале 2022 года должна быть запущена онлайн-витрина Росреестра, она будет пользователю отдавать в онлайне, с помощью электронной подписи, все сведения об объектах его собственности", - отметил министр.

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