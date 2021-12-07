Более 750 тыс. молоди рыбы выпустили в Цимлянское водохранилище в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Донской осетровый завод и концерн "Росэнергоатом" выпустили в Цимлянское водохранилище более 750 тыс. молоди рыбы. Об этом сообщили во вторник в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В течение ноября для возмещения ущерба от деятельности субъектов предпринимательства, оказывающей негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, в Цимлянское водохранилище был проведен выпуск 693,5 тыс. штук молоди сазана и более 59 тыс. штук молоди растительноядных рыб, в частности белого амура. Мероприятия были проведены специалистами Донского осетрового завода Азово-Донского филиала ФГБУ "Главрыбвод" и АО "Концерн Росэнергоатом", - говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого привели в пресс-службе, за последние три года в естественные водоемы Ростовской области выпущено около 62 млн штук молоди рыб леща, сазана, толстолобика, белого амура, рыбца, осетровых.

Реконструкция Донского осетрового завода и еще трех рыбозаводов в Ростовской области включена правительством РФ в план по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. В рамках госпрограммы на реконструкцию предприятия планируется направить 271,5 млн рублей. Работы рассчитывают завершить в 2028 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. В него включены 22 инициативы. Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Также продолжится реконструкция Донского магистрального канала. Кроме того, в план включены мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.